Sai; Street View! - Link - Estadão

(Com informações da Reuters)

O ano realmente não começou bem para o Google. Primeiro, diversos usuários do Gmail tiveram suas contas invadidas em ataques que vieram da China; depois, nesta semana que passou, três executivos foram condenados a seis meses de prisão na Itália por uma site da empresa publicar o vídeo que um garoto com autismo sendo ridicularizado por colegas; agora, autoridades da União Européia querem que o Google encurte o período de armazenamento de imagens do Street View.

(Se você já sabe o que é o Google Street View, pode pular para o parágrafo de baixo. Mas se você não sabe, a gente recapitula: é um serviço no qual o Google fotografa todas as ruas de uma cidade, de todos os ângulos e depois permite que qualquer entre na internet e passeie pela cidade – em breve Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro poderão ser visitadas pelo computador. Meio abstrato? Então dê uma volta em Miami clicando aqui)

As críticas das autoridades européias ao serviço do Google se baseiam em dois pontos: que a empresa tem falhado em evitar que imagens muito pessoais sejam veiculadas ao público (um casal se beijando em uma calçada, por exemplo) e que suas câmeras respeitem as propriedades privadas e parem de registrar imagens de dentro de casas, muros e janelas.

O Google, que agora mantém as imagens durante um ano, deve diminuir esse tempo para seis meses. A União Européia escreveu uma carta a Peter Fleischer, diretor do conselho mundial da empresa.

“O Working Party acredita que seis meses como tempo máximo de armazenamento de imagens fará com que atinjamos um bom equilíbrio entre a proteção da privacidade das pessoas”, consta na carta, que foi escrita no dia 11 de fevereiro. Working Party é uma instituição feita por “supervisores de defesa à privacidade” , aconselha a união européia sobre questões relativas ao tema.

A comissária de justiça européia Viviane Reding disse que ela irá monitorar as questões sobre o Google Street view de perto. “Na Europa, nós temos regras claras sobre proteção à privacidade e as empresas tem que respeitar tais regras”, afirmou Reding em um anúncio.

Mais polêmica

No começo do ano, o Google Street View já havia provocado polêmica. “Isso porque a empresa já patenteou uma técnica que irá permitir trocar os anúncios reais captados nas ruas de cidades pelo Street View por anúncios digitais que o próprio Google irá comercializar – porém isso valerá apenas para publicidades antigas, aquelas que estão abandonadas. Imagine que a placa perto da sua casa que estampa Mappin ou o número de um vereador na eleição de 2008, na versão digital exibirá o logo da Coca-Cola ou de qualquer marca que compre o espaço virtual”. Trecho de notícia publicada aqui no Link e você fica sabendo mais sobre o tema clicando aqui.