Saiba como criar sua rádio online no SHOUTcast - Link - Estadão

www.winamp.com

2) INSTALE OS DOIS PLUGINS DO SHOUTCAST

DSP = www.shoutcast.com/download [fica no Winamp]

SERVER = www.shoutcast.com/download-files [vai para o menu Iniciar]

3) CONFIGURE O SERVIDOR DO SHOUTCAST

- Iniciar / Programas / SHOUTcast DNAS / Edit SHOUTcast DNAS configuration

- altere as configurações do arquivo sc_serv.ini [abre no Bloco de Notas]

- salve o arquivo modificado com o mesmo nome

4) CONFIGURE O PLUGIN DSP NO WINAMP

- com o player aberto, digite CTRL+P´para abrir a janela de Preferências

- Plug-ins / DSP/Effect / Nullsoft SHOUTcast Source DSP / Configure active plug-in

- INPUT = configure a fonte do áudio (winamp ou placa de som)

- ENCODER = escolha a qualidade e formato de áudio a ser usado (preferencialmente MP3)

- OUTPUT = em Yellowpages, acrescente os dados de seu programa, e em Connection, as configurações definidas no arquivo .ini (incluindo o novo Password)

5) ATIVE O SERVIDOR DO SHOUTCAST

- Iniciar / Programas / SHOUTcast DNAS / SHOUTcast DNAS (GUI)

6) PREPARANDO O REPERTÓRIO

- monte sua playlist no Winamp (clicando em + / Add file) e aperte o play

- na janela de configurações do plugin (no Winamp), clique em Connect

8) ADICIONANDO VOZ

- ainda nas configurações do plugin (aba Input) aperte o botão “Push to talk” para falar por cima do áudio

9) COMPARTILHE SUA RÁDIO

- você pode encontrá-la no SHOUTcast Directory [www.shoutcast.com] ou usar o endereço http://[seu ip aqui]:8000/listen.pls

10) PARA MAIS DETALHES: http://blog.estadao.com.br/blog/link/?title=saibacomo_shoutcast

ATUALIZAÇÃO: 21/09 – 14:30

DICAS

- O ideal para a configuração padrão do SHOUTcast é usar um computador conectado diretamente à internet, sem que haja um roteador ou qualquer coisa que possa alterar o IP da máquina

- Descubra seu IP em http://www.whatismyip.com/