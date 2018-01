Saiba como deletar o álbum do U2 do seu iPhone - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Não bastasse o lançamento dos novos iPhones e do Apple Watch, o evento de terça-feira da Apple ainda trouxe uma surpresa para muita gente: o U2, uma das bandas mais famosas do mundo, disponibilizaria de graça seu novo disco ‘Songs of Innocence’ para todos os usuários do iTunes.

Bacana, né? Não necessariamente: praticamente todos os usuários do iTunes, da noite para o dia, acabaram tendo o disco em seus dispositivos Apple (como iPhones e iPods) sem o desejarem – e alguns deles expressaram sua raiva no Twitter.

Hi @tim_cook my iPhone has a virus called “U2″ how do I uninstall it? — Owen Williams (@ow) September 11, 2014

“Oi, Tim Cook, meu iPhone tem um vírus chamado ‘U2′. Como eu desinstalo?”.

Ran a virus scan on my iPhone: “Malware found: U2.SongsOfInnocence.” — Martin Bean (@martinbean) September 11, 2014

“Passei um scanner de vírus no meu iPhone. Ele encontrou um malware: ‘U2.SongsOfInnocence’”.

Entretanto, se livrar do disco do U2 é bastante fácil: se você tem um computador perto de você, sincronize seu iPhone com seu iTunes, vá para a aba de músicas e desselecione o disco do U2. Agora, seu iPhone está livre de Bono Vox.

Não achou o que ainda procura? Tudo bem: você provavelmente vai ter que fazer isso de um jeito bem chato. Será preciso abrir seu iPhone, ir para a aba de músicas, selecionar álbuns, escolher o disco Songs of Innocence, e depois deslizar cada faixa para a esquerda até aparecer o botão de deletar. São 12 faixas, então você terá de fazer isso 12 vezes.

Para alguns usuários, entretanto, isso não é o suficiente, porque a música do U2 continua hospedada na nuvem: ou seja, mesmo se você deletá-la do dispositivo, ela vai continuar a aparecer no seu iPhone. A partir daí, você pode esconder a banda do seu iPhone escondendo todas as músicas que vem da nuvem no seu dispositivo. Para isso, você precisa ir em Configurações, depois Música, e aí desabilitar a opção “Mostrar Todas as Músicas”.

Acabou? Não. Eventualmente, essas músicas podem ser baixadas de novo para o seu iPhone, dependendo das suas configurações. Para afastar essa hipótese (haja raiva do Bono, hein?) de vez, é preciso ir em Configurações, depois ir na parte de iTunes e App Store, e desselecionar a parte de Música na opção de downloads automáticos do iCloud. Para completar, vá ao iTunes e peça para esconder o disco – sim, não há como deletá-lo do seu computador. =(

Agora, se você é um fã do U2 e não usa o iTunes, terá de esperar: o novo disco da banda estará disponível para compra apenas no dia 13 de Outubro. Sim, é um ótimo dia.