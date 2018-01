Saiba como trocar a cor do seu Facebook - Link - Estadão

SÃO PAULO – A identidade visual de uma empresa ou de um aplicativo está diretamente ligado às suas cores: afinal, o Facebook seria o mesmo se não fosse representado por aquele tom específico de azul? Entretanto, há quem sonhe em mudar a cor da rede social. Se esse é o seu caso, preste atenção: para tudo há uma solução na vida. Ou, ao menos, uma extensão do Google Chrome.

Com a “Color My Facebook”, é possível trocar a cor da rede social para qualquer tonalidade que você desejar. Basta instalar a extensão, e reabrir o Facebook. A partir disso, na setinha da barra superior lateral, aparece a aplicação Color My Facebook, que pede ao usuário para escolher a cor que quiser. Fiz o teste com o meu perfil, e olha só como ficou.

FOTO: Reprodução/Facebook FOTO: Reprodução/Facebook

Vale lembrar, entretanto, que extensões de navegadores não são algo oficialmente reconhecido pelo Facebook. A assessoria da rede social no Brasil avisa que “usar funções desse tipo pode piorar a experiência do usuário na rede social”, e lembra que as extensões não fazem parte da política da empresa.

Malware

Além disso, é preciso tomar cuidado com sugestões desse tipo: na segunda-feira, 11, a Cheetah Mobile, uma empresa de segurança, revelou que cerca de 10 mil pessoas foram afetadas pela aplicação maliciosa “Facebook color changer” (algo como “Transformador da Cor do Facebook”, em tradução literal), que diz poder mudar a cor da rede social para laranja, amarelo, verde, violeta, preto, vermelho ou qualquer outra cor.

O aplicativo, entretanto, não só não muda a cor da rede social como também instala um malware no computador do usuário, buscando roubar os dados privados dele através de phishing (em que uma página ou e-mail falso é usado para obter informações sigilosas).

A remoção do sistema é simples, entretanto: basta acessar a página de Configurações do Facebook, selecionar a barra “Aplicativos” e procurar pelo “Facebook Color Changer” para que ele seja deletado. Por questões de segurança, a Cheetah Mobile ainda recomenda que os usuários mudem suas senhas para evitar quaisquer problemas posteriores.