Saiba o que está em debate na regulamentação do Marco Civil da Internet - Link - Estadão

Lei que agora deve ser regulamentada foi alvo de disputas no Congresso. FOTO: Dida Sampaio/Estadão Lei que agora deve ser regulamentada foi alvo de disputas no Congresso. FOTO: Dida Sampaio/Estadão

SÃO PAULO – O Ministério da Justiça abriu nesta quarta-feira, 28, o debate público sobre o texto que regulamentará, por meio de decreto, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), aprovado em abril do ano passado. O governo criou um portal dedicado a receber comentários, mediante cadastro, que devem ser considerados na elaboração do texto final.

O debate deve ficar aberto por 30 dias, mas pode ser estendido, caso necessário. A regulamentação, como explica o MJ, “é extremamente relevante para garantir a segurança jurídica de suas normas e reforçar os direitos e garantias nele assegurados”.

Os trechos a serem regulamentados foram divididos em quatro eixos, são eles “Neutralidade” (artigo 9º), “Privacidade na rede” (artigo 10º), “Registros de acesso” (artigos 13º e 15º), “Outros temas e considerações” (artigos 24º a 28º).

Ao abrir cada eixo, o usuário (cadastrado no participação.mj.gov.br) da plataforma pode sugerir uma nova “pauta”, fazer comentários sobre outros tópicos já abertos, e demonstrar concordância ou discordância com contribuições de outros usuários.

O MJ ressalta que é importante não encarar o processo como um “plebiscito” e que as contribuições, mesmo as muito populares, não serão necessariamente incluídas no texto” final “após a sistematização”. “Nesse sentido, os participantes devem tentar qualificar ao máximo suas contribuições para que os tomadores de decisão possam aproveitar da melhor forma possível as discussões nesse espaço, já que esse é o objetivo do processo.”

Neutralidade

Em entrevista ao Link no ano passado, o relator do então projeto do Marco Civil, Alessandro Molon (PT-RJ), disse que o “conceito não depende de regulamentação”, que se resume aos casos de exceção. “Não há como contornar o que está posto na lei”, disse.

O primeiro eixo coloca em debate os casos de exceção de neutralidade de rede (princípio que diz que o conteúdo que trafega na internet não deve ser discriminado por operadora ou serviço), que se resumem a “requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações” e “priorização de serviços de emergência”.

Os casos de exceção deverão ser determinados, caso a caso, com o auxílio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Comitê Gestor da Internet (CGI.br). No site, o Mj sugere ainda que sejam feitos comentários sobre “a apuração de infrações e da fiscalização sobre o cumprimento das regras que dizem respeito ao tema”.

Pautas atualmente em debate no portal do governo Pautas atualmente em debate no portal do governo

O assunto, porém, pode causar polêmica se levantar debates como o de zero rating – planos oferecidos por operadoras para que usuário tenha acesso a determinados aplicativos sem custo, e sobre o qual discute-se se trata-se de violação de neutralidade – e o acordos comerciais entre operadoras e serviços “pesados” de internet, como Netflix. Este último é um debate em alta nos Estados Unidos, cuja agência reguladora está prestes a publicar sua decisão sobre assunto.

Privacidade e guarda de registros

A regulamentação deve ainda detalhar padrões de segurança para a guarda de dados dos usuários, que são de dois tipos: registros de conexão (de responsabilidade das operadoras) e de aplicações (coletados por sites, serviços, redes sociais e aplicativos móveis).

O portal do governo explica que, nesse ponto, faz-se necessário buscar um “equilíbrio”. “Padrões de segurança rígidos geram custos para os responsáveis pela guarda. Por outro, a ausência de cuidado com a segurança da informação por esses atores deixa expostos os dados dos cidadãos.”

O Marco Civil estabelece que provedores de conexão devem guardar registros dos seus usuários por até um ano. Já serviços e aplicações (como Google, Facebook, sites de e-commerce, etc) devem fazê-lo por até seis meses. O tema causou polêmica por quem via na obrigação de armazenamento desses registros uma ameaça à privacidade e aumento de custos às empresas.

Agora, na regulamentação, o texto “deverá disciplinar quais provedores de acesso a aplicações de internet estão sujeitos às obrigações de guarda de registros (Art. 15), assim como procedimentos para guarda e a requisição de registros de conexão (Art. 13)”. O portal do MJ pondera que apesar de “facilitar a apuração de crimes ocorridos na internet”, a guarda desses registros não deve “ferir a privacidade nem a liberdade de expressão do usuário, as quais são garantidas pela própria lei”.

Outros temas

Neste último eixo devem aparecer temas que ficaram de fora dos anteriores e sugestões de obrigações “para o Poder Executivo Federal, desde que elas não gerem aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos”.

Todas as manifestações

Ao Estado, o secretário de Assuntos Legislativos do MJ, Gabriel Sampaio, disse esperar um debate menos polêmico quando comparado ao visto sobre o Marco Civil da Internet. A proposta, no entanto, é de atrair uma maior variedade de público.

“Estamos preparados para receber todo tipo de manifestação e a ideia é isso mesmo: ampliar o debate”, diz Sampaio. O secretário diz ainda que a importância da plataforma é atrair todo cidadão interessado no assunto. “Queremos tornar a plataforma inteligível a todos, para justamente não ficar um debate reduzido a especialistas.”

Além da regulamentação do Marco Civil da Internet, o governo abriu um portal de debate público para o Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais, sobre texto de 52 artigos elaborado ao longo dos últimos cinco anos pelo Ministério da Justiça.