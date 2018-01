Saiba quem protege melhor seus dados - Link - Estadão

Levantamento da Electronic Frontier Foundation mostra os sistemas que cada empresa de tecnologia usa para encriptar dados dos seus usuários

SÃO PAULO – Desde o escândalo da espionagem norte-americana revelada pelo ex-agente da NSA, Edward Snowden, as grandes empresas de tecnologia globais – a maioria com sede nos EUA – começaram a ser questionadas sobre as garantias de proteção dos dados dos usuários.

Além disso, tentativas de invasão dos sistemas dessas empresas não são raras e a maioria delas pode deixar os dados dos usuários expostos se não utilizarem criptografia.

A Electronic Frontier Foundation, que defende a liberdade e transparência na rede, fez um resumo dos diferentes tipos de proteção que grandes empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google, dentre outras, oferecem para garantir a segurança dos dados dos seus usuários.

O quadro abaixo indica se eles encriptam seus data centers, oferecem suporte HTTPS (protocolo que adiciona uma camada extra de segurança para os dados serem transmitidos na internet por meio de uma conexão criptografada), HTTPS Strict, também chamado de HSTS (mecanismo para garantir somente o uso de conexões HTTP seguras), Forward Secrecy (sistema que dificulta a quebra da criptografia) e STARTTLS (uma extensão que transforma uma linguagem comum em código cifrado).

Basicamente, quanto mais itens uma empresa adotar, mais seguro estarão seus usuários. Confira abaixo o resultado do levantamento: