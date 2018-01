Salário anual de Mark Zuckerberg é de US$ 1 - Link - Estadão

Criador do Facebook está rindo à toa. Criador do Facebook está rindo à toa. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O que você faria se te dissessem que ganharia apenas US$ 1 como salário durante um ano inteiro? Pois é isso o que Mark Zuckerberg ganha para ser o CEO do Facebook, de acordo com um documento divulgado pela SEC, entidade responsável pela fiscalização de companhias de capital aberto dos Estados Unidos.

Em 2013, o criador da rede social mais popular do planeta recebeu apenas US$ 1 por suas tarefas à frente do escritório de Menlo Park, contra um salário de US$ 500 mil em 2012 — ano em que o Facebook fez sua oferta pública de capitais.

Não é a primeira vez que um grande executivo do Vale do Silício faz isso após “fazer seu pé de meia”: a tendência foi iniciada por Steve Jobs, e hoje é adotada por gente como Larry Page e Sergey Brin, os criadores do Google. Você deve estar se perguntando: mas como eles ganham dinheiro então?

Com ações, caro leitor: Zuckerberg, por exemplo, tem uma fortuna de US$ 27 bilhões de dólares — a maior parte dela baseada nas ações do Facebook. No ano passado, o executivo de 29 anos ganhou US$ 3,3 bilhões ao vender parte de suas ações.

Além do salário, Zuckerberg recebeu US$ 650 mil em compensações de sua empresa, por passagens, gasolina, gastos com tripulação e alimentação em voos privados durante todo o ano de 2013. É bem menos do que o que se viu em 2012, quando o criador do Facebook recebeu US$ 1,99 milhão pelo mesmo motivo.