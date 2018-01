Salman Rushdie é alvo em game iraniano - Link - Estadão

Estudantes desenvolvem game onde objetivo é eliminar o escritor acusado de blasfemar contra o Islã

Escritor Salamn Rushdie FOTO: Tasso Marcelo/AE

SÃO PAULO – Estudantes iranianos desenvolveram um game onde o objetivo é eliminar o escritor indiano-britânico Salman Rushdie, acusado de ofender o islamismo em seu livro Os Versos Satânicos.

O nome do jogo em persa pode ser traduzido como A Vida Estressante de Salma Rushdie e a Implementação de seu Veredito. Ele foi desenvolvido pela Associação Islâmica dos Estudantes do Irã e apresentado na segunda edição da feira internacional de games de Teerã.

“Achamos que era necessário achar um modo de introduzir nossas terceira e quarta gerações à ‘fatwa’ contra Salman Rushdie e porque ela é importante”, explicou Mohammad-Taqui Fakhrian, da associação, em declaração publicada pelo Guardian.

Rushdie foi alvo de uma ‘fatwa’ (sentença da lei islâmica) expedida pelo aiatolá Khomeini depois que passagens do seu livro Versos Satânicos, de 1989, foram consideradas blasfemas. Autoridades do Irã chegaram a oferecer uma recompensa de US$ 6 milhões pelo assassinato do escritor.

Segundo a TV estatal do Irã, a feira de games de Teerã é vista como “uma oportunidade de introduzir a cultura, valores e identidade iranianas e também uma maneira de apresentar produtos iranianos a produtores e desenvolvedores estrangeiros”.