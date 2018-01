Salto bate recorde no YouTube - Link - Estadão

Transmissão ao vivo do salto da estratosfera chegou a ter 8 milhões de visualizações simultâneas

SÃO PAULO - O paraquedista austríaco Felix Baumgartner, que saltou de uma altura de 39.068 metros, no domingo, 14, conseguiu também o maior número de acessos ao mesmo tempo de um vídeo de transmissão ao vivo do YouTube. Com o salto, Felix Baumgartner bateu dois recorde mundiais: o salto mais alto em queda livre e o de velocidade, quebrando a barreira do som.

De acordo com o blog oficial do YouTube, durante as duas horas de transmissão, o pico de audiência foi de cerca de 8 milhões de pessoas no canal que transmitiu o salto ao vivo.

“Nós parabenizamos Felix Baumgartner e toda a equipe da Red Bull Stratos pelo sucesso da missão e por criar uma transmissão ao vivo com o maior número de visualização simultâneas já feita no YouTube”, escreveu Tim Katz, gerente de parceiras de esportes do YouTube, no blog.

Porém, o sucesso dos números é contestado. De acordo com Dan Rayburn do blog StreamingMedia.com, o YouTube se esqueceu de avisar que, durante esse pico, o vídeo estava fora do ar para muitos usuários, que a transmissão ocorria com qualidade baixa e que a transmissão era feita por terceiros.

