Samsung abre primeira loja própria no Brasil - Link - Estadão

Samsung Store, dedicada a produtos da marca, inaugura nesta quarta-feira, 25, em São Paulo

FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – São Paulo recebe nesta quarta-feira, 25, a primeira Samsung Store do País. A loja será um espaço dedicado a celulares, tablets, câmeras e notebooks da Samsung. O usuário poderá olhar, mexer, perguntar e, claro, comprar.

Segundo Michel Piestun, VP de Telecom da Samsung, “a venda é um objetivo, mas não o único. Do jeito que os produtos têm evoluído, eles exigem demonstração. Os atendentes da loja terão conhecimento detalhao dos produtos”.

Projeto do interior da Samsung Store. FOTO: Divulgação

A Samsung Store terá, aproximadamente, 40 produtos da marca. Localizada no Shopping Higienópolis, ocupará uma área de 82 metros quadrados. A loja abrigará apenas produtos lançados no Brasil. Ou seja, não espere encontrar lá novidades que acabaram de sair no exterior, mas que ainda não chegaram por aqui.

É a segunda loja da Samsung na América Latina. A primeira foi aberta no fim de março em Lima, Peru. Mais cinco unidades estão previstas para o Brasil até o fim do ano, todas em cidades diferentes. “Mas esse número pode aumentar”, observa Piestun.