Samsung anuncia Galaxy Grand 2 - Link - Estadão

Com tela de 5,25 polegadas, smartphone terá espaço para dois chips, mas não suportará rede 4G

SÃO PAULO – A Samsung anunciou nesta segunda-feira, 25, o lançamento do Galaxy Grand 2, seu novo smartphone de médio custo. A grande novidade do aparelho é que ele terá uma tela de 5,25 polegadas.

Considerado uma opção mais modesta perto do Galaxy Note e do Galaxy S4, o Grand 2 terá processador de 1,2 GHz, 1,5 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno, além de uma câmera de 8 MP. Entretanto, atenção: o Galaxy Grand 2 não terá compatibilidade com a rede 4G (LTE).

O smartphone estará disponível nas cores preto, branco e rosa, mas não foi anunciado ainda quando ele chegará ao mercado, nem qual será seu preço. O sistema operacional é o Android 4.3 (Jelly Bean), e haverá espaço para dois chips SIM.