Samsung aposta em smartphones de telas curvas para superar rivais - Link - Estadão

Galaxy Norte Edge tem tela curva rígida. FOTO: Divulgação Galaxy Norte Edge tem tela curva rígida. FOTO: Divulgação

SEUL – A Samsung Electronics Co Ltd quer restaurar sua liderança no mercado global de celulares inteligentes apostando em aparelhos sofisticados, com telas curvas e cheios de recursos difíceis de serem replicados por rivais.

A empresa quer que produtos, como o Galaxy Note Edge que tem tela curva rígida, se destaquem entre uma série de rivais de telas planas, mas para que tenha rentabilidade precisará produzi-los a baixo custo e convencer desenvolvedores a projetar aplicativos compatíveis com o novo formato.

A Samsung está caminhando para registrar seu pior lucro anual em três anos, cercada por rivais chinesas como Xiaomi Technology e Lenovo, que produzem aparelhos com tela sensível ao toque e dotados de todas as funções, mas mais baratos. Apenas a Apple tem conseguido manter um caráter totalmente premium a sua marca.

A tendência da indústria de produzir aparelhos com telas cada vez maiores torna difícil o desenvolvimento de designs únicos, disse Kim Nam-su, projetista sênior da Samsung e arquiteto do Note Edge. “Uma mudança de plataforma pode trazes uma variedade de novas considerações… Eu creio que uma tela curva é uma grande solução para superar estes desafios”, disse ele.

O Note Edge não é o primeiro aparelho a usar um formato que não seja totalmente plano. Mas a borda curvada do aparelho é projetada para ser mais que um artifício e oferece atalhos para aplicativos e recursos de personalização.

À venda na Coreia do Sul desde outubro por quase 1.000 dólares, e também no Japão, o Note Edge em breve vai ser lançado nos Estados Unidos.

“Toda a vez que a indústria de telefonia móvel viu avanços foi quando a experiência de uso ou interação foi alterada”, disse o analista Neil Shah, da Counterpoint. “Talvez agora a Samsung com um aparelho curvado, ou telas flexíveis, possa desenvolver uma nova forma de interação com dispositivos portáteis, promovendo um ecossistema ao redor dela”, afirmou./REUTERS