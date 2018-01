Samsung bate Apple em satisfação de usuário - Link - Estadão

Empresa sul-coreana supera rival pela primeira vez em pesquisa de satisfação no uso de tablets

FOTO:Reuters

SÃO PAULO – Depois de bater a Apple nas vendas de smartphones no terceiro trimestre do ano, a Samsung voltou a superar a rival em uma pesquisa de satisfação dos consumidores no uso de tablets.

Um levantamento realizado pela J.D. Power mostrou que entre março e agosto deste ano a Samsung marcou 835 pontos no quesito satisfação no uso de tablets, enquanto a Apple marcou 833. É a primeira vez que a empresa sul-coreana supera a concorrente no ranking, realizado periodicamente.

As duas empresas foram as melhores colocadas na pesquisa. Amazon e Asus aparecem na sequência com 826 e 821 respectivamente, pontuações consideradas medianas.