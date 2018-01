Samsung bloqueará sua loja de aplicativos no Irã - Link - Estadão

Em comunicado por e-mail, empresa alega ‘barreiras legais’; usuários usam as redes sociais para reclamar da medida

TEERÃ – Usuários iranianos de aplicativos da Samsung disseram nesta quinta-feira, 25, que a empresa os notificara de que não poderiam mais ter acesso à loja virtual da empresa a partir do dia 22 de maio.

FOTO: Vahid Salemi/AP

A medida é vista como parte das sanções internacionais no país por causa de seu programa nuclear. Países ocidentais impuseram sanções bancárias e de seguros no Irã pois suspeitam de que o país esteja desenvolvendo armas nucleares – uma acusação que o Irã nega.

Em um shopping center em Teerã, donos de smartphones e tablets disseram na quinta-feira que receberam uma mensagem da empresa por e-mail na noite anterior. Revendedores afirmam que não têm qualquer poder na decisão.

“Ouvimos sobre o assunto, mas somos responsáveis apenas pelo hardware aqui, não por software e aplicativos”, disse o lojista Bijan Ashtiani.

Na mensagem, a Samsung disse que não pode prover acesso à loja conhecida como Samsung Apps no Irã por causa de “barreiras legais”. A empresa pedia desculpas aos clientes em um e-mail visto pela agência AP na quinta-feira.

A decisão logo provocou fúria nas redes sociais. “A Samsung vai bloquear seus aplicativos no Irã, como apreciamos nossos representantes!”, disse um usuário no Twitter, culpando a política de Teerã. Outro, chamado Armin, apontou para a gigante de tecnologia, dizendo: “Agora as sanções das Samsung também nos honram!”

O porta-voz da Samsung em Seul se negou a comentar o caso.

Diferentemente de Apple, Microsoft e Adobe, a Samsung disponibiliza aos iranianos serviços em sua língua nativa, o farsi. Em 2012, a Nokia também encerrou seus serviços no país.

