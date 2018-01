Samsung construirá fábrica de smartphones no Vietnã - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

HANÓI – A sul-coreana Samsung Electronics entrou com pedido por uma licença para investir US$ 3 bilhões na construção de uma segunda fábrica de smartphones no norte do Vietnã, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira, 10.

A Samsung Electronics Vietnã planeja construir a fábrica na província de Thái Nguyên, onde abriu uma fábrica de smartphones de US$ 2 bilhões em março, disse uma autoridade sênior do Departamento de Planejamento e Investimento da província.

“Estamos trabalhando no projeto”, disse a autoridade, confirmando uma notícia do Dau Tu, jornal controlado pelo Ministério de Planejamento e Investimento do Vietnã. “Ainda há algumas coisas para arrumar”.

A autoridade não está autorizada a falar com a mídia e pediu para não ser identificada. Uma porta-voz da Samsung disse à Reuters que a companhia está em discussões com o governo vietnamita para investir até US$ 3 bilhões em seu negócio de dispositivos móveis. O cronograma para os investimentos e quanto será gasto de fato ainda precisam ser decididos, disse ela.

A Samsung tem aumentado a produção no Vietnã para reduzir os custos e competir melhor com os smartphones de baixo custo de rivais chinesas em particular.

A mais recente investida da Samsung Electronics traz o total de investimentos prometidos pela companhia no Vietnã neste ano para cerca de 11 bilhões de dólares, segundo o jornal Dau Tu.

/ REUTERS