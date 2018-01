Samsung cria divisão de painéis de LCD - Link - Estadão

Medida de reestruturação é feita pela empresa na tentativa de melhor enfrentar as fortes perdas no mercado de telas planas

SEUL – A Samsung Electronics nomeou o diretor de sua unidade de chips para o cargo de liderança de uma nova divisão abrangendo as operações de semicondutores e de telas planas, em um movimento visto como uma tentativa de reformulação de sua unidade de painéis LCD.

A mudança marca uma renovação da estrutura de negócio da unidade de componentes da Samsung, criada em janeiro de 2009, mas abolida em dezembro do mesmo ano para dar poder às unidades de forma que atuassem como companhias separadas.

“A meta da criação de uma nova unidade é melhorar a cooperação e gerar sinergias entre as unidades de chips de memória, sistemas LSI, LCDs, assim como a Samsung Mobile Display”, disse o grupo controlador Samsung Group em um comunicado nesta sexta-feira, 1.

“As mudanças também ajudarão o negócio de componentes da Samsung a (…) melhorar as relações com seus clientes globais.”

Kwon Oh-hyun, presidente da unidade de semicondutores da Samsung, vai liderar a nova divisão, batizada de Device Solutions, e também assumirá o posto de Chang Wonkie, diretor da divisão de painéis LCD e presidente-executivo da S-LCD, sua joint-venture de telas planas com a Sony. Chang assumirá um cargo de consultoria, dando assistência à produção e à inovação na unidade Device Solutions.

A rara reestruturação na metade do ano ocorre conforme a Samsung lida com fortes perdas em sua operação de telas planas. Laços comerciais com a Apple, maior cliente da Samsung, estão em risco conforme as companhias se envolvem em batalhas legais em torno de seus smartphones e tablets.

