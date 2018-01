Samsung deixará de vender laptops na Europa - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Samsung vai se retirar do mercado de laptops na Europa, interrompendo vendas dos laptops Ativ Windows e Chromebook, segundo o site PC Advisor.

A empresa já não tinha apresentado novos modelos na última edição da feira IFA, em Berlim, a mais importante da Europa no setor de eletrônicos.

Não há nenhuma informação sobre o que acontecerá com as linhas de laptops em outras regiões, como América do Norte e América do Sul.

“Nos adaptamos rapidamente às necessidades e demandas do mercado. Na Europa, iremos descontinuar as vendas de laptops incluindo Chromebooks agora. Isto diz respeito apenas à região – e não reflete necessariamente as condições em outros mercados”, disse uma porta-voz da Samsung.

A empresa segue os passos da Sony, que em fevereiro anunciou a venda da sua divisão de computadores, sob a marca VAIO, para a Japan Industrial Partners Inc. (JIP), um fundo de investimentos.

No caso da Sony, a decisão foi seguida de cortes de funcionários, que, com outros cortes resultantes da restruturação de sua divisão de TVs, chegaram a 5 mil postos de trabalho. A Samsung não revelou se pretende realizar cortes em decorrência de sua resolução.

“Continuaremos a avaliar as condições do mercado de maneira dedicada, fazendo ajustes que nos mantenham competitivos nas novas categorias de PCs”, disse o porta-voz da empresa.