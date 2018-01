Samsung deve atingir meta de vendas de smartphones - Link - Estadão

Empresa diz que espera atingir a meta de vendas de aparelhos neste ano

SEUL – A Samsung Electronics acredita que atingirá a meta de vendas de smartphones traçada para este ano, apoiada nas vendas da linha Galaxy, disse um executivo da companhia nesta segunda-feira, 28.

“Estamos com grandes esperanças (…) de ter vendas maiores do que as previstas no nosso plano”, afirmou ele em coletiva de imprensa, ser fornecer os números esperados.

O executivo falou durante evento para o lançamento dos produtos Galaxy Note, Galaxy Nexus e Galaxy Tab 8.9 LTE.

/ REUTERS