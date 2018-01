Samsung diversifica para voltar a crescer - Link - Estadão

Joe Stinziano, vice-presidente da Samsung norte-americana, apresenta na CES novo modelo de televisor com tecnologias SUHD e 4K. FOTO: John Locher/AP Joe Stinziano, vice-presidente da Samsung norte-americana, apresenta na CES novo modelo de televisor com tecnologias SUHD e 4K. FOTO: John Locher/AP

SÃO PAULO – Num momento crítico para seu mercado de smartphones, a fabricante sul-coreana Samsung vem aproveitando a maior feira de eletrônicos do mundo para marcar posição em outros segmentos. Em sintonia com o tema da CES (Consumer Electronics Show) deste ano, a empresa realizou na segunda-feira uma apresentação onde falou sobre a importância que a chamada “internet das coisas” tem em sua estratégia para os próximos anos.

“A internet das coisas tem potencial para transformar nossa sociedade, nossa economia e a forma como vivemos”, disse BK Yoon, presidente mundial da empresa no palco da apresentação. O termo batiza a tendência de conectar aparelhos e utensílios como geladeiras, detectores de fumaça, ventiladores e carros à internet. Com isso, podem ser controlados e programados, por exemplo, pelo smartphone.

De acordo com a empresa, até 2017, todos os televisores da marca Samsung serão dispositivos “internet das coisas” e, em cinco anos, todos os dispositivos da empresa farão parte da rede de coisas conectadas.

Ontem foi a vez da empresa focar nos televisores, produto pelo qual era mais conhecida antes da era dos smartphones. A Samsung revelou em Las Vegas uma linha premium de alta tecnologia. Os novos televisores têm resolução em ultra-alta definição com pontos quânticos, tecnologia batizada de SUHD.

Ajuda

A estratégia pode ajudar a evitar um segundo ano consecutivo de queda nos lucros. A maior fabricante de smartphones do mundo pode ter encerrado 2014 com a sua cota no mercado global de dispositivos móveis reduzida por novas competidoras chinesas como a Xiaomi, que se tornou a terceira maior vendedora do mundo no fim do ano passado. Com a divisão móvel respondendo por cerca de dois terços do seu lucro, o declínio tem pressionado a Samsung a redobrar seus esforços em outras áreas.

Uma retomada no negócio de TVs, juntamente com retornos saudáveis nas operações de chips de memória, pode ajudar a acabar com uma série de quedas acentuadas no lucro trimestral, como o provável recuo de 40% no trimestre de outubro a dezembro.

“A este ponto, o mercado vai ficar feliz com o lucro operacional trimestral em torno US$ 4,51 bilhões”, disse o gestor de fundos Park Jung-hoon, da HDC Asset Management, ecoando a previsão média de 44 analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A cifra se compara com 4,1 trilhões de wons no trimestre de julho a setembro. Se confirmada, ela fará o lucro anual cair 33%, a 24,8 trilhões de wons, no patamar mais baixo desde 2011. A expectativa é que a Samsung divulgue os números do quarto trimestre na quinta-feira.

Para 2015, analistas esperam que as TVs, junto com chips e displays, compensem parte da queda em dispositivos. Mas uma pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S com 52 analistas aponta o lucro deste ano em 23,8 trilhões de wons, em sua segunda queda anual consecutiva. “O lucro vindo de smartphones deve cair este ano”, sentenciou um analista.

A tecnologia SUHD da Samsung utiliza pontos quânticos e tecnologia de alta gama dinâmica, oferecendo qualidade de imagem superior à tecnologia LCD regular, a um custo mais baixo que as TVs com diodos orgânicos emissores de luz.

Mas a tecnologia ainda está engatinhando, com a Samsung se associando a rivais japonesas, estúdios de Hollywood e distribuidoras de conteúdo para disseminar a adoção do formato entre produtoras de conteúdo e consumidores. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS