Samsung e Apple vão superar Nokia - Link - Estadão

HELSINQUE – A Samsung vai se tornar a maior produtora de smartphones do mundo neste trimestre, superando a Nokia, que tem liderado o segmento desde 1996, afirmaram analistas da Nomura nesta segunda-feira, 13.

No próximo trimestre, a Nomura também prevê que a Apple vá superar a Nokia, empurrando a companhia finlandesa para a terceira posição no ranking mundial.

“A Nokia parece posicionada a perder a coroa dos smartphones para a Samsung e a Apple”, afirmaram analistas da Nomura. “O aumento do poder da Ásia em nossas estimativas colocam a HTC quase empatada com a Nokia durante 2012.”

As empresas de pesquisa de mercado Gartner e Canalys estimam que a Nokia, que criou o mercado de smartphones em 1996 com o lançamento do modelo Communicator, vai perder a liderança em volume de smartphones ainda este ano.

“Se os novos modelos da Nokia não forem bem recebidos no terceiro trimestre e com o Galaxy S2 avançando, a Samsung poderá superá-la e se tornar líder em smartphones no terceiro trimestre”, afirmou a analista Carolina Milanesi, da Gartner.

No geral, a Nokia ainda produz mais celulares que a Samsung por causa de sua forte posição em modelos mais básicos e rede de distribuição mais ampla em mercados emergentes.

