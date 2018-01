Samsung e LG são multadas na Coreia - Link - Estadão

Empresas são acusadas de combinar preços de notebooks, televisores e outros aparelhos

FOTO: Rick Wilking/Reuters

SEUL – A Comissão de Justo Comércio (FTC, na sigla em inglês) da Coreia do Sul multou nesta quinta-feira, 12, a Samsung Electronics em US$ 22 milhões e a LG Electronics em US$ 15 milhões por combinarem os preços de seus principais produtos, informou a agência local de notícias Yonhap.

O órgão que combate o monopólio penaliza desta forma as duas principais empresas de tecnologia do país, que supostamente pactuaram os preços de máquinas de lavar, televisores de tela plana e notebooks no mercado sul-coreano.

Os dois gigantes tecnológicos mantiveram, segundo a FTC, reuniões secretas entre 2008 e 2009 nas quais entraram em acordo para manter os preços das lavadoras em determinados níveis.

As divisões de eletrônica de Samsung e LG teriam manipulado de forma similar os preços de televisores de tela plana e de computadores portáteis.

Através das reuniões secretas as duas companhias foram capazes de evitar a concorrência excessiva e subir os preços, segundo a “Yonhap”.

As marcas de Samsung e LG praticamente monopolizam o setor de televisores de tela plana do país, com uma fração de mercado conjunta de 99%, e em menor escala o de lavadoras, com 90%, e o de computadores portáteis, com 58%, segundo dados da FTC.

/ EFE