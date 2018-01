Samsung é obrigada a retirar tablet de feira em Berlim - Link - Estadão

Tribunal alemão bloqueou vendas de tablet do Galaxy Tab por infração de patentes da Apple

O Galaxy Tab é um dos mais procurados modelos Android no mercado e por enquanto é o principal rival do iPad

SEUL – A Samsung retirou seu último tablet da feira IFA de Berlim depois que um tribunal alemão voltou a dar a razão a Apple em seu processo sobre patentes, confirmou nesta segunda-feira um porta-voz da multinacional sul-coreana. Em 2 de setembro, um tribunal alemão voltou a decretar a favor da Apple e decidiu proibir na Alemanha a comercialização e promoção do Galaxy Tab 7.7, uma novidade apresentada no encontro de eletrônica de consumo IFA em Berlim.

De Seul, um porta-voz da companhia disse que a Samsung respeita a decisão da Justiça alemã e, portanto, “não mostrará mais o Galaxy Tab 7.7 na IFA”.

“No entanto, achamos que (a sentença) limita seriamente a escolha dos consumidores na Alemanha, por isso que a Samsung tomará todas as medidas necessárias, incluindo as legais, para defender seus direitos de propriedade intelectual”, disse o porta-voz. A Samsung acrescentou que vai continuar lutando para que os consumidores alemães continuem tendo acesso a seus novos produtos.

Este é o segundo golpe na Alemanha contra a Samsung e um novo capítulo de sua luta legal com a Apple, que a acusa de copiar seus desenhos na gama de smartphones e tablets Galaxy. A sentença, que afeta só a território alemão, representa a retirada de uma das principais novidades da Samsung da feira da IFA, que termina no dia 7, depois que o mesmo tribunal suspendeu a venda do Galaxy Tab 10.1 no mês passado.

Os dois gigantes da eletrônica estão desde abril imersos em uma guerra legal sobre os patentes de seus smartphones. A Apple acusou a multinacional sul-coreana, segunda maior fabricante mundial de telefones celulares, de copiar o modelo e a tecnologia de seu iPhone e do tablet iPad, enquanto a Samsung contra-atacou com processos similares nos EUA, Europa e Ásia.

/EFE