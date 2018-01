Samsung e Toshiba apresentam memória de 64 Gb - Link - Estadão

A Samsung anunciou no dia 13 que a partir de fevereiro já começa a produção em massa de seus novos cartões de memória microSD de 32 Gb. A empresa coreana também confirmou novos chips NAND de 64 Gb, ainda sem confirmação de data ou preço.

A Toshiba, por sua vez, afirma que no final de 2010 seus cartões de memória SDXC de 64 Gb já estarão disponíveis no mercado. O cartão terá ainda maior velocidade de gravação e leitura em relação aos modelos atuais, e será compatível com o novo padrão SD Memory 3.0.