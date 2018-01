Samsung faz desafio de balde de gelo e convida Apple; HTC e Nokia - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Samsung resolveu usar a campanha contra esclerose lateral amiotrófica (ALS, na sigla em inglês) para chamar a atenção do público para o seu Galaxy S5 e o fato de ser à prova d’água. O vídeo é “narrado” pelo próprio aparelho, que ainda observa: “Caramba, isto está gelado!”.

No final, seguindo as regras da campanha de nomear três outras pessoas – no caso, smartphones – para assumir o desafio, o Galaxy S5 oportunamente escolheu o iPhone 5S da Apple, o One M8 da HTC, e o Lumia 930 da Nokia. Nenhum deles é à prova d’água. O Sony Xperia Z2, atualmente um dos modelos mais competitivos no que compete a resistência a água e poeira, não foi mencionado.