Samsung Galaxy Note fica entre tablet e fone - Link - Estadão

Fabricante diz que novo aparelho estará nas lojas brasileiras antes do Natal

A Samsung apresenta nesta terça, 28, na Coreia do Sul, o Galaxy Note, um smartphone com tela de 5,3 polegadas. Ele é maior do que um smartphone e menor que um tablet. No Brasil, segundo a assessoria local da Samsung, ele chega às lojas um pouco antes do Natal.

Com esse novo aparelho, a Samsung Galaxy Note pretende abrir um novo nicho de mercado. Além das dimensões diferenciadas, o equipamento inclui um lápis digital chamado “S Pen” que permite escrever no painel de visualização.

O aparelho está disponível na Europa e em Hong Kong desde outubro, mas na versão sul-coreana estará disponível com serviços de rede 4G. No Brasil, por enquanto, ele também será apenas 3G.

Como informou a agência sul-coreana Yonhap, o Galaxy Note dispõe de processador de duplo núcleo de 1,5 GHz e a versão mais atualizada do sistema operacional Android da Google chamada Ice Cream Sandwich.

Shin Jong-kyun, presidente da unidade de negócio de celulares da Samsung, definiu o Galaxy Note como “um novo tipo de aparelho, que segue aos smartphones e aos tablets”, mas oferece aos consumidores uma nova experiência.

A Samsung apresentou no fim de outubro na Coreia do Sul duas versões de seu smartphone Galaxy S2 adaptadas à nova tecnologia de transmissão 4G.

O funcionamento do 4G nas grandes cidades da Coreia do Sul permitirá uma velocidade de downloads de 73,6 Mbps, cinco vezes superior a 3G, e uma capacidade de conexão de 20,6 Mbps, quatro vezes mais veloz.

/ com EFE