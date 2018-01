Samsung Galaxy S5 deve sair em abril - Link - Estadão

Em entrevista, executivo da empresa coreana revelou chance de smartphone contar com escaneamento de íris

O atual modelo topo-de-linha da Samsung, o Galaxy S4 FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O novo smartphone topo-de-linha da Samsung, chamado até o momento de Galaxy S5, deve chegar ao mercado em abril. É o que garante Lee Young Hee, vice presidente executivo da fabricante coreana, em entrevista à Bloomberg.

Junto com o novo modelo, virá uma atualização do relógio inteligente Galaxy Gear, “com funções melhores e design mais interessante”, garante o executivo.

A intenção da empresa, que vende um em cada três smartphones no mundo todo, é competir de frente com a Apple e, para bater o reconhecimento de digitais incluso no iPhone 5S, a coreana estuda implementar escaneamento de íris em seu novo produto.

“É uma possibilidade, mas não podemos garantir nada ainda a respeito do S5″, disse o vice-presidente.

Na entrevista, pouco se falou sobre as especificações do novo Galaxy, mas Hee garante que a empresa deverá voltar ao básico, focando as melhorias do design na tela e no acabamento da parte traseira.