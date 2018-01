Samsung inicia nova batalha contra Apple - Link - Estadão

Empresa sul-coreana alega que o iPhone 4S e o iPad 2 infringem suas patentes

Crianças experimentam iPads em loja em Seul – 3/10/2011. FOTO: AP

SEUL – A Samsung Electronics informou nesta quarta-feira que abriu outro processo contra a Apple na Coreia do Sul, alegando que o iPhone 4S e o iPad 2 infringem três de suas patentes.

A medida aumenta a tensão entre as empresas, à medida que lutam pelo domínio do mercado de dispositivos móveis, após uma série de disputas legais na Austrália, Alemanha e Holanda.

A Samsung disse que o novo processo, iniciado na terça-feira em uma corte em Seul, envolve três patentes e modos de exibição de dados nos aparelhos, interface e envio de mensagens de texto curtas.

As companhias estenderam a batalha para mais de 30 casos em dez países desde que a Apple deu o primeiro passo em abril passado, alegando que a Samsung copiava “descaradamente” seus modelos iPhone e iPad.

A Samsung contra-atacou, acusando a Apple de infringir suas patentes e de não pagar royalties.

A Apple também está envolvida em processos de patentes em disputas separadas com outros fabricantes de smartphones que utilizam a plataforma Android, do Google, adotada por Motorola Mobility e HTC, além da Samsung.

/REUTERS

