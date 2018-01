Samsung: investimento recorde em 2012 - Link - Estadão

Grupo coreano anunciou investimento de US$ 41,4 bi, com ênfase em chips lógicos e telas OLED

SEUL (Reuters) – O Samsung Group, que inclui a Samsung Electronics, anunciou nesta terça, 17, que está elevando os investimentos de 2012 para um recorde de US$ 41,4 bilhões, ressaltando o grande fosso que existe entre o conglomerado sul-coreano e os concorrentes.

Conhecida por fazer maciços investimentos em novas tecnologias antes de rivais, a Samung agora está investindo em chips lógicos (que também processam e não só armazenam informações) e telas OLED para repetir o grande sucesso nos chips de memória flash, chips de memória para computadores e telas LCD.

O Samsung Group, maior conglomerado da Coreia do Sul, não detalhou os 47,8 trilhões de wons de investimento, mas analistas previram que aumentará os gastos em chips para aparelhos móveis e telas OLED.

“A Samsung tem grande fluxo de caixa para apostar forte em novas tecnologias”, disse o analista Lee Sun-tae, da NH Investment & Securities. “Nenhuma outra companhia de tecnologia da informação pode superá-la em termos de investimento e é assim que a Samsung encontra novas fontes de receita antes dos concorrentes e aumenta o fosso entre eles”, acrescentou.

O grupo também anunciou nesta terça-feira que vai contratar um recorde de 26 mil empregados neste ano, mais que os 25 mil do ano passado, enquanto milhares que postos de trabalho estão sendo cortados no mercado financeiro mundial. A Samsung agora tem cerca de 350 mil funcionários no total.

