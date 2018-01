Samsung irá fabricar maior parte de chips para iPhones e iPads - Link - Estadão

A Samsung fabrica hoje 40% dos chips para os novos iPhones. FOTO: DIVULGAÇÃO A Samsung fabrica hoje 40% dos chips para os novos iPhones. FOTO: DIVULGAÇÃO

Em acordo envolvendo “bilhões de dólares” firmado com a Apple, a Samsung irá produzir maior parte dos processadores do iPhone e iPads, a partir de 2016. As informações são do jornal Korea Times.

Embora atualmente a maior parte dos componentes dos dispositivos seja feita pela taiwanesa TSMC, a Samsung já é responsável por fabricar 40% dos chips para o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus.

Com o acordo, a empresa passaria a produzir 80% dos hardwares em 2016, se tornando a maior fornecedora de chips da Apple. A produção dos processadores deve começar no início de 2015, na fábrica da Samsung em Giheung, na Coréia do Sul.

Até este ano, a Samsung foi a única fornecedora de processadores da Apple com chips encontrados no iPhone, iPad, iPod Touch e também na Apple TV. Além de ser um dos principais fornecedores de componentes, a Samsung também é uma das concorrentes da Apple, competindo principalmente nos mercados de smartphone e tablets.

O acordo acontece meses após as duas empresas anunciarem encerrar todas as disputas de patentes entre as marcas fora dos Estados Unidos.