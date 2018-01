Samsung lança celular feito de derivados do milho - Link - Estadão

De acordo com uma pesquisa da Informa, 3,3 bilhões de pessoas usam a telefonia celular no mundo. Em mais de cinquenta países, a penetração é superior a 100%, com mais de um aparelho por pessoa. Segundo a Anatel, o Brasil tem quase 160 milhões de aparelhos e, em São Paulo, são 98,63 telefones em cada grupo de 100 pessoas.

Para onde vai tudo isso depois que os aparelhos são desativados? Até pouco tempo atrás, para qualquer lugar. Mas querendo se livrar da pecha de “poluidora”, a indústria se adaptou.

Na última edição do Guia Verde, um estudo do Greepeace que mede a eficiência ambiental da indústria eletro-eletrônica, os fabricantes de celulares levaram as melhores notas.

Leia mais

Entrevista de domingo: Felipe Andueza, do LixoEletrônico.org

Celulares ecológicos, no blog do Renato Cruz