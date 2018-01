Samsung lança concurso para programadores - Link - Estadão

Objetivo é incentivar criação de aplicativos para sistema operacional Bada

SEUL – A sul-coreana Samsung anunciou nessa quinta-feira, 20, que distribuirá dez prêmios de US$ 100 mil aos programadores que desenvolverem os aplicativos mais populares para seu sistema operacional Bada, com o que espera reduzir sua dependência do Android.

A multinacional aceitará entre 18 e 31 de dezembro as solicitações para a chamada “Power App Race”, que dará prêmios de US$ 100 mil aos cinco primeiros aplicativos de jogos que alcançarem 100 mil downloads na internet, assim como aos cinco primeiros de outras categorias.

O sistema operacional Bada ainda é minoritário e está em fase experimental, e com a iniciativa de abrir a criação de seus aplicativos a programadores de todo o mundo procura melhorar sua “utilidade e inovação”, segundo a companhia.

A Samsung assegura que o Bada já vem tendo sucesso em mercados como o chinês e o da Europa Oriental, embora ainda esteja muito atrás do líder, o Android, do Google, e os sistemas da Apple e do Microsoft Mobile.

A multinacional sul-coreana acelerou o processo de introdução e melhoria do sistema Bada (utilizado em seu telefone Wave) para reduzir sua dependência com relação ao Android, depois que o Google comprou a fabricante Motorola e passou a ser concorrente direto da Samsung.

