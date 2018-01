Samsung lança Galaxy Note de 8 polegadas - Link - Estadão

O tablet, que chega ao mercado até o meio deste ano, se posiciona como o mais forte competidor do iPad Mini

BARCELONA – A Samsung anunciou na feira de aparelhos móveis de Barcelona, a Mobile World Congress, seu novo tablet. O Galaxy Note 8 tem tela de 8″, uma a mais que o Galaxy Tab (lançado no final de 2010) e duas a menos que o Note 10.1 (lançado em meados do ano passado), o tablet de estreia da Samsung no setor com recursos e a funcionalidades da linha de smartphones Note, inclusive a “caneta inteligente”, chamada S Pen.

O tablet é o destaque do estande da empresa na MWC 2013. FOTO: Murilo Roncolato/ESTADÃO

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A empresa sul-coreana atualiza seu portfolio após o lançamento do híbrido Note 2 — de 5,5 polegadas — e antes de colocar mais um smartphone no mercado, caso do Galaxy S4, previsto para ser anunciado no próximo mês em Nova York.

Em seu estande na feira de Barcelona, a Samsung deu destaque ao novo tablet que dá mais competitividade à empresa sul-coreana de disputar a faixa desse mercado entre os aparelhos com tela, em média, de 7 polegadas. É o caso dos Kindle Fire, Google Nexus 7 e iPad Mini, este da sua maior rival, a Apple.

Segundo a Samsung, além do Android 4.1.2, o tablet vem equipado com recursos do Note, entre eles o detector de aproximação da caneta, alterando alguns menus que se adaptam ao dedo ou à caneta; e o Air View, que permite que o usuário controle o aparelho usando a caneta à distância, sem tocar na tela. Ambos já estavam presentes no Galaxy Note 2.

Além dos apps de desenho, que tradicionalmente chamam mais a atenção nos aparelhos equipados com caneta, o Galaxy Note 8 se destaca pelo recurso do modo de leitura (“reading mode”), que adapta as configurações da imagem para tornar a experiência da leitura mais agradável.

Ele vem com um processador de 1.6 GHz quad-core e 2GB de RAM, e nos modelos com 16GB e 32GB de armazenamento.

O Note 8 chega “em todo o mundo”, segundo comunicado da Samsung, no segundo trimestre deste ano. Ao “Uol”, um dos executivos da empresa, no Brasil, disse que o aparelho deve chegar no País por volta de abril custando entre R$ 1.500 e R$ 1.600.

Confira imagens do novo tablet:

FOTOS: Murilo Roncolato/ESTADÃO

*O repórter viajou a convite da Qualcomm

—-

Leia mais:

• Nokia apresenta Lumia 520 e 720 na MWC

• Celulares com Firefox OS se tornam realidade