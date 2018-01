Samsung lança óculos de realidade virtual - Link - Estadão

Homem testa o Gear VR, novo dispositivo da Samsung que pode popularizar a realidade virtual. FOTO: Reuters Homem testa o Gear VR, novo dispositivo da Samsung que pode popularizar a realidade virtual. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A “cara de ficção científica” que a realidade virtual tem pode estar com os dias contados. É o que dá para imaginar a partir do lançamento do Gear VR, um óculos de realidade virtual que a Samsung anunciou nessa quarta-feira, 3, junto com a estreia do seu novo smartphone de tela grande, o Galaxy Note 4.

Feito em parceria com a Oculus (empresa que foi adquirida por US$ 2 bi há alguns meses), o Gear VR deve ser integrado à interface do Note 4, e deve chegar ao mercado até o final da primavera. Ainda não há previsão de preços para o produto. O aparelho tem um sistema de duas lentes frontais, capazes de garantir um efeito 3D, junto a um trackpad e um botão para ajuste de foco, para customizar a experiência de imersão do usuário.

Segundo analistas, a experiência do Gear VR é bastante parecida com a do Oculus Rift, principal produto da Oculus. A diferença é que todos os comandos dos óculos da Samsung são feitas através do trackpad ou de comandos executados pela cabeça do usuário, de maneira similar ao que acontece no Google Glass. Outra diferença entre os dois aparelhos é a de que, ao contrário do Rift, o Gear VR não contém fios.

Por enquanto, o dispositivo está apenas sendo testado, mas já inclui experiências de de monstração como um show do Coldplay e um jogo dos Vingadores da Marvel, no qual é possível explorar o laboratório de Tony Stark, o Homem de Ferro.