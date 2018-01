Samsung lança primeiro Nook com Barnes & Nobles - Link - Estadão

Samsung Galaxy Tab 4 Nook. FOTO: Divulgação Samsung Galaxy Tab 4 Nook. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Em junho, a rede americana de livrarias Barnes & Noble anunciou que separaria o principal negócio da empresa – a venda de livros – da unidade de produção de leitores eletrônicos (e-readers) Nook. Para suprir o desfalque, a Nook passaria a fazer parcerias para lançar dispositivos adaptados para a leitura de e-books. A sul-coreana Samsung se tornou a primeira desses parceiras.

Chamado Galaxy Tab 4 Nook, o tablet tem o visual já conhecido dos dispositivos da categoria da Samsung, mas com software e recursos internos da Barnes & Noble embutido. O aparelho tem 7 polegadas, armazenamento de 8 GB expansível para 32 GB, Wi-Fi e tela com resolução de 1280 por 800 pixels. O Galaxy Tab 4 Nook será vendido por US$ 179 na Barnes & Noble.

A principal diferença em relação à sua principal rival, a Amazon, é o acesso completo à loja de aplicativos dos dispositivos Android, a Google Play. Os tablets da Amazon – Fire HD e HDX, vendidos a US$ 139 e US$ 229, respectivamente – são limitados aos apps disponíveis na loja virtual da empresa.

A Barnes & Noble apresentou queda de receita de 22% no quarto trimestre de 2013 em relação aos resultados do ano anterior, chegando a US$ 87 milhões.