Samsung lança relógio 'smart' Galaxy Gear - Link - Estadão

Empresa anunciou três produtos durante a feira de eletrônicos IFA, entre eles seu esperado relógio inteligente

SÃO PAULO – A Samsung tomou a dianteira e apresentou nesta quarta-feira, 4, durante a feira de eletrônicos IFA, em Berlim, Alemanha, o seu esperado relógio inteligente Galaxy Gear. A empresa é a primeira a lançar um relógio do tipo, à frente de concorrentes como Apple, Microsoft e Sony, que também estariam desenvolvendo seus próprios modelos de relógio. Além do Galaxy Gear, a Samsung também anunciou o novo Galaxy Note III e o tablet Galaxy Note 10.1.

O Galaxy Gear é feito de aço inoxidável, tem tela quadrada de 1,63 polegadas de Super AMOLED, bluetooth, 4GB de memória interna e será vendido em seis cores. O aparelho funciona em conjunto com o smartphone do usuário e permite fazer ligações, acessar e-mails, redes sociais, além de armazenar notificações e alarmes. A bateria tem duração de 25 horas para que o produto possa ser usado durante todo o dia sem necessidade de recarga. Nos Estados Unidos, o Galaxy Gear vai custar US$ 299.

Todas as funções do relógio podem ser acessadas com um simples deslizar de dedos na tela. Para voltar a tela principal é necessário deslizar o dedo de cima para baixo. O relógio inteligente também responde a comandos de voz pelo recurso S Voice, que permite ao usuário fazer perguntas como “vai chover amanhã?” para ter informações sobre a previsão do tempo, por exemplo.

O microfone e os alto-falantes foram estrategicamente posicionados na parte inferior do aparelho para que o usuário possa atender a uma ligação apenas aproximando o relógio do ouvido, sem precisar retirar seu telefone do bolso.

O Galaxy Gear tem uma câmera de 1.9 megapixels na parte superior, voltada para o lado externo do braço, e um acelerômetro, para responder a gestos. Dessa forma, basta o usuário apontar o braço e deslizar o dedo na tela do relógio para fazer fotos rapidamente. “Essa é a função mais revolucionária que muda totalmente a forma como nos expressamos. É possível tirar uma foto e mandar para os amigos em segundos. Você não perde mais o momento”, disse Pranav Mistry, diretor de pesquisa da Samsung, durante a apresentação. A câmera também grava vídeos curtos de 10 segundos em qualidade 720p.

Uma série de aplicativos foram criados especialmente para o relógio e podem ser baixados diretamente na loja de apps da Samsung. Entre eles, estão versões do Evernote e da rede social Path.

A tecnologia Smart Relay permite que o usuário receba notificações no relógio que, ao serem acessadas, também são carregadas automaticamente no smartphone ou tablet ao qual o relógio está conectado.

Inicialmente, o Galaxy Gear funcionará com os dispositivos Galaxy Note 3 e 2, Galaxy Note 10.1 e com os smartphones Galaxy S3 e S4. Outros aparelhos serão compatíveis nos próximos meses, segundo a Samsung.

O produto é um marco da categoria de eletrônicos vestíveis, ainda incipiente, mas que deve movimentar US$ 4,6 bilhões neste ano, de acordo com um estudo da consultoria britânica Visiongain. O principal expoente do setor são os óculos Google Glass, do Google, que acumulam funções de um smartphone e ainda não foram oficialmente lançados para o grande público.

Galaxy Note III

A nova geração do híbrido de smartphone e tablet, o Galaxy Note III tem tela de 5,7 polegadas – ligeiramente maior do que a do Galaxy Note II, que tem 5,5 polegadas –, Full HD com tecnologia SuperAMOLED, câmera de 13 megapixels que produz filmes em Full HD e 4K, sistema de som com tecnologia UHQA (qualidade de áudio ultra alta), 3 GB de memória RAM, microprocessador quad-core de 2,3 GHz para a versão 4G e de 1,9 GHZ com oito núcleos para as demais versões.

O aparelho tem 8,3 milímetros de espessura, pesa 168 gramas e tem uma versão melhorada da caneta S Pen, com um menu próprio de funções, como anotar um telefone ou recado, que o usuário poderá acessar rapidamente com a caneta sem precisar tocar na tela, pelo recurso Air Command. O aparelho também é capaz de fazer uma ligação quando o usuário clica em número de telefone que ele tenha anotado com a caneta, mesmo estando fora da lista de contatos. Da mesma forma, pode acessar rapidamente endereços no Google Maps, enviar mensagens de texto e fazer uma busca na internet a partir dessas anotações.

Com o recurso Pen Window, o usuário pode abrir um aplicativo pré-definido ao desenhar um quadrado na tela do aparelho. Outra novidade é que ao colocar dois Galaxy Note lado a lado, as duas telas criam uma tela maior, dividindo o conteúdo em cada uma delas.

O híbrido também é multitarefas, de forma que o usuário pode usar vários aplicativos ao mesmo tempo. O recurso My Magazine funciona como uma espécie de feed de notícias similar ao Flipboard e coleta todo o conteúdo de interesse do usuário na internet para ser lido no formato de revista. O app Scrapbook permite selecionar o conteúdo a ser lido ou visto posteriormente desenhando um círculo na tela.

O Galaxy Note III será lançado em várias cores como azul, bege, amarelo, rosa e cinza. A novidade é que a parte traseira poderá tanto ter uma textura que imita o couro, quanto uma de metal, ambas coloridas.

Galaxy Note 10.1

Uma nova versão do tablet Galaxy Note também foi apresentada pela Samsung na IFA. A versão 10.1 tem tela de 10,1 polegadas, 7,9 mm de espessura e pesa 535 gramas. Mais potente, tem como destaque a tela com resolução 4K (2560×1600) , superior ao full HD. O tablet também permite o uso de múltiplos aplicativos ao mesmo tempo.

Os produtos serão lançados em 140 países até o final de setembro e chegam ao Japão e aos Estados Unidos em outubro. Ainda não há informações sobre os preços.