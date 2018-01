Samsung lançará celular com tela curva - Link - Estadão

Empresa coreana também confirmou que versão dourada do Galaxy S4 chegará ao mercado em breve

SEUL – A Samsung Electronics disse que irá apresentar um smartphone com tela curva em outubro, num momento em que busca definir o ritmo de inovação de hardware e manter sua supremacia em um setor extremamente competitivo.

As telas curvas representam a etapa inicial de uma evolução voltada à adoção de designs dobráveis, o que eventualmente permitirá que dispositivos móveis ou vestíveis assumam novas formas, que poderiam alterar radicalmente o mercado de smartphones de ponta.

“Planejamos apresentar um smartphone com tela curva na Coreia do Sul em outubro,” disse o diretor de marketing estratégico da unidade de dispositivos móveis da Samsung, D.J. Lee, nesta quarta-feira, durante um evento de lançamento do Galaxy Note 3 em Seul.

A Samsung, que tomou o posto de líder mundial em smartphones da Apple, exibiu em janeiro protótipos de produtos com uma tela flexível e uma tela que se estende a partir da lateral de um dispositivo.

As empresas de tecnologia precisam, porém, descobrir como massificar a produção das peças com um custo baixo e criar painéis de display que podem ser finos como uma folha e altamente resistentes ao calor.

Telas curvas já estão disponíveis comercialmente em televisões de tela grande. A Samsung e sua rival LG Electronics começaram a vender televisores com telas curvas de OLED este ano, com preços de cerca de 9 mil dólares.

Dourado

Outro anúncio da Samsung na quarta-feira, 25, é a versão dourada do Galaxy S4, através da conta no Twitter de sua filial no Oriente Médio. A novidade chega apenas alguns dias após a Apple obter sucesso nas vendas da versão dourada do iPhone 5S. Não se sabe ao certo se a empresa coreana planejava há tempos o lançamento ou se foi uma reação à concorrência.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK