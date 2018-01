Samsung lidera vendas de smartphones - Link - Estadão

Empresa sul-coreana vendeu 88 milhões de aparelhos no terceiro trimestre, superando a Apple, que vendeu 33,8 milhões de iPhones no período

SÃO PAULO – Depois dos resultados financeiros 10% menores anunciados na segunda-feira, 28, a Apple aparece mais uma vez em desvantagem no mercado em um relatório sobre as vendas de smartphones no terceiro trimestre deste ano, divulgado pela consultoria Strategy Analytics. O documento mostra que pela primeira vez mais de 250 milhões de smartphones foram vendidos mundialmente em um único trimestre – uma alta de 45% em relação ao ano anterior -, tendo a Samsung como líder de vendas.

A empresa sul-coreana cresceu 55% no período e vendeu 88,4 milhões de smartphones, um recorde equivalente a 35% do mercado mundial de smartphones.

Enquanto isso, a Apple cresceu 26% no mesmo período, com a venda de 33,8 milhões de iPhones. O market share da empresa caiu de 16% a 13% em relação ao ano anterior.

“A Samsung vendeu duas vezes mais smartphones do que a Apple no trimestre”, afirmou por meio de nota o diretor da Strategy Analitics Neil Mawston. “Enquanto as vendas do modelo Galaxy S4 diminuíram, a demanda pelo Note 3 e por aparelhos de massa como o Galaxy Y ajudaram a aumentar as vendas da Samsung.”

A Strategic Analytics, porém, prevê que a participação da Apple na venda global de smartphones vai aumentar no próximo trimestre com a alta demanda pelo iPhone 5S.

Atrás da Samsung e da Apple, aparecem na lista ainda Huawei (pela primeira vez entre as três primeiras), LG e Lenovo, respectivamente.

Veja abaixo a tabela com os números: