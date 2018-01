Samsung mira setor de armazenamento - Link - Estadão

Empresa se volta para mercado em rápida expansão para compensar desaceleração de vendas de chips para smartphones

NVM Express, da Samsung FOTO: Divulgação

SEUL – A Samsung Electronics lançou nesta quinta-feira, 18, uma tecnologia de armazenamento que visa substituir os discos rígidos de computador, enquanto mira o mercado de dispositivos de memória em rápida expansão para compensar a desaceleração do crescimento das vendas de chips de memória para smartphones.

A empresa apresentou um novo drive solid state (SSD) de 2,5 polegadas para sistemas de armazenamento sofisticados. O NVM Express (NVMe) XS1715 SSD vem em três opções: 400 ou 800 gigabytes e 1,6 terabytes. Segundo comunicado da empresa, a versão maior seria capaz de “uma velocidade de leitura sequencial de 3 mil megabytes por segundo, o que permite o processamento de 500 gigabytes de dados (o equivalente a 100 filmes em Full HD de 5 gigabytes)

O desempenho é 14 vezes mais rápido que drives de hard risk topo (HDD) de linha equivalentes e seis vezes mais veloz que a linha de SSD prévia da Samsung.

A Samsung é a maior fabricante mundial de chips de memória flash Nand, usados em smartphones e drives de estado sólido, ou SSDs, mais rápidos e mais leves e que consomem menos energia do que os discos rígidos da maioria dos computadores pessoais.

A demanda global por SSDs deve crescer 75% este ano, para 78 milhões de unidades, disse a corretora Nomura, enquanto os embarques de chips Nand para uso em smartphones devem aumentar 41%, ritmo mais lento do que o avanço de 44% no ano passado e 58 % em 2011, à medida que o crescimento das vendas de smartphones começa a minguar.

Os SSDs são amplamente utilizados em laptops ultra-finos, como o MacBook Aira da Apple, mas os discos rígidos ainda são a escolha dominante do fabricante, devido à enorme diferença de preço.