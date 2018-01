Samsung nega interesse por BlackBerry - Link - Estadão

Situação da RIM, empresa fabricante do BlackBerry, pode piorar sem o apoio de parceiros

SEUL – A Samsung Electronics, da Coreia do Sul, informou nesta quinta-feira, 9, que não estudou a aquisição da Research In Motion ou de uma licença sobre o novo sistema operacional para aparelhos móveis da fabricante do BlackBerry.

Se não surgir apoio de potenciais parceiros como a Samsung, a RIM pode enfrentar dificuldades ainda mais graves. A companhia está estudando diversas opções para reverter a severa crise que seus negócios vivem.

As ações da RIM haviam registrado alta de mais de cinco por cento na manhã de quarta-feira depois que um analista informou que ela poderia licenciar a Samsung para o uso do sistema operacional BlackBerry 10.

“A RIM já perdeu a iniciativa no mercado de smartphones, e o que resta dela não parece muito atraente para empresas como a Samsung”, disse Lee Sei-cheol, analista da Meritz Securities. “Caso eles detenham uma carteira generosa de patentes, esse pode ser o ativo mais atraente para potenciais compradores”.

A Samsung, maior fabricante mundial de smartphones, é a maior vendedora de modelos equipados com o sistema operacional Google Android, mas também produz modelo equipados com o Microsoft Windows e com o seu software próprio para celulares.

A estratégia da empresa de produzir aparelhos para múltiplas plataformas gerou especulações de que ela poderia adquirir licença também sobre o sistema BlackBerry, para estender sua vantagem diante de rivais como a Apple e reduzir sua dependência quanto ao Google, que agora é dono de uma produtora de smartphones, após adquirir a Motorola Mobility.

A RIM antecipa usar seu novo sistema operacional, conhecido como BB10, em uma nova linha de BlackBerrys cujo lançamento deve ocorrer no começo do ano que vem. A nova geração de aparelhos é vista como última chance da RIM para reverter a firme queda na participação de mercado do BlackBerry.

As ações da RIM caíram em mais de 80% desde o começo de 2011, quando a Apple e outras fabricantes de smartphones começaram a ampliar sua vantagem diante da RIM, no passado a líder do segmento.

As ações da Samsung fecharam com alta de 1,5% na quinta-feira, ante alta de dois por cento no mercado sul-coreano.

