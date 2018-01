Samsung nega vendas fracas de tablet - Link - Estadão

A Samsung Electronics, segunda maior fabricante de celulares do mundo, negou nesta quarta-feira, 23, rumores de mercado sobre um grande acumulo de estoques do computador tablet Galaxy.

O Galaxy Tab, da Samsung, ganhou novos modelos de 8 e 10 polegadas nesta quarta. FOTO: DIVULGAÇÃO/EFE/YONHAP

As ações da companhia sul-coreana ficaram sob pressão recentemente em meio a comentários do mercado sobre vendas fracas do aparelho, que obrigariam a Samsung a cortar preços drasticamente para enfrentar o iPad 2, da Apple.

O site MoneyToday publicou rumores de mercado nesta quarta-feira que afirmam que os estoques do Galaxy Tab estão na casa das várias centenas de milhares de unidades.

“Não comentamos especulação de mercado, mas tais rumores não têm qualquer fundamento”, afirmou o porta-voz da Samsung James Chung.

“Nossa estratégia para tablets é oferecer uma ampla gama de produtos com diferentes tamanhos para apoiar as preferências do consumidor.”

A Samsung, que vendeu mais de 3 milhões de unidades do Galaxy Tab com tela de 7 polegadas desde o lançamento no final do ano passado, revelou na quarta-feira modelos com telas de 8,9 e 10,1 polegadas. Segundo a empresa, os aparelhos são os mais finos da categoria no mundo.

