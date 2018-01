Samsung pagaria até US$ 7;5 bi pela BlackBerry - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

NOVA YORK – A sul-coreana Samsung aproximou-se recentemente da BlackBerry sobre a compra da empresa por até US$ 7,5 bilhões, em busca de acesso ao portfólio de patentes da companhia canadense, de acordo com uma pessoa próxima ao assunto e documentos aos quais a Reuters teve acesso.

A Samsung propôs preço de US$ 13,35 a US$ 15,49 por ação, que representa um prêmio de 38% a 60% sobre o atual preço das ações da BlackBerry, disse a fonte.

Executivos das duas companhias, que estão trabalhando com assessores, se reuniram na semana passada para discutir uma potencial operação, disse a fonte, que pediu para não ser identificada porque o tema é privado.

As ações da BlackBerry subiram mais de 30% na tarde desta quarta-feira na bolsa de Nova York.

O preço da oferta representa uma avaliação da BlackBerry como valendo entre 6 bilhões e US$ 7,5 bilhões, considerando US$ 1,25 bilhão em dívidas conversíveis, de acordo com os documentos.

A BlackBerry anunciou uma parceria focada em segurança com a Samsung em novembro. A parceria uniria a plataforma de segurança da BlackBerry com o software de segurança da Samsung para seus aparelhos Galaxy.

Representantes da BlackBerry recusaram-se a comentar, enquanto a Samsung não pode ser imediatamente contatada.

/REUTERS