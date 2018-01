Samsung planeja smartphone com 64 bits - Link - Estadão

Diretor da empresa diz que substituto do Galaxy S4 também terá processador mais potente para competir com iPhone 5S

SÃO PAULO – A Samsung não pretende deixar a Apple ocupar o posto de única fabricante de smartphones a ter um aparelho com processador de 64 bits por muito tempo. O diretor de negócios mobile da Samsung, Shin Jong-kyun, disse em entrevista ao jornal Korea Times que o próximo smartphone da empresa terá processador de 64 bits e chegará ao mercado no “menor tempo possível”.

Executivo durante lançamento do Galaxy S3. FOTO: Reuters

O processador de 64 bits foi um dos destaques do novo iPhone 5S anunciado na terça-feira, 10, pela Apple, por ter o dobro da capacidade de processamento oferecida em celulares do gênero até então. A empresa também lançou pela primeira vez um aparelho de baixo custo, o iPhone 5C, para entrar em mercados emergentes como a China.

Ainda deve demorar para um novo aparelho da Samsung chegar ao mercado e substituir o Galaxy S4. O mais provável é que um novo lançamento seja feito apenas no ano que vem.

O diretor da Samsung também declarou que vai dar mais atenção para o Japão e a China, já que a Apple aumentou o investimento nesses mercados e incluiu a China pela primeira vez no grupo dos primeiros países a receber os novos iPhones. ”A Samsung percebe que a Apple tem a intenção de fortalecer o seu negócio mobile na China e também no Japão, o que significa que nós precisaremos atuar com mais força nesses países”, disse o executivo.