Samsung prepara relógio inteligente - Link - Estadão

Projeção de como seria o iWatch. FOTO:Reprodução/Yrving Torrealba

SÃO PAULO – A Apple ainda nem se pronunciou sobre os rumores de que estaria desenvolvendo um relógio inteligente, o iWatch, mas nesta terça-feira, 19, a Samsung afirmou que já está preparando um concorrente há algum tempo.

Segundo reportagem da Bloomberg, a informação já foi confirmada pelo vice-presidente de negócios móveis da Samsung, Lee Young Hee. “Nós estamos preparando o relógio há tempos. Trabalhamos duro para desenvolvê-lo. Estamos preparando produtos para o futuro e um relógio inteligente é, definitivamente, um deles”, afirmou o executivo.

Ainda não há detalhes sobre como será o dispositivo, que poderá se chamar Galaxy Watch, mas é certo que o produto vai acirrar ainda mais a disputa da empresa sul-coreana com a Apple. Na semana passada, a Samsung organizou um grande evento para anunciar o Galaxy S4, que apresentou uma série de inovações.

Em meados de fevereiro, a imprensa internacional noticiou que a Apple registrou a patente de um dispositivo com tela flexível para ser usado no pulso, aumentando os rumores de que a empresa pretende lançar o iWatch. O aparelho teria as mesmas funções de um smartphone e seria de um tipo de vidro dobrável que se ajusta ao braço, com tela de 1,5 polegadas e conexão Bluetooth com o iPhone do usuário. A patente teria sido registrada pela empresa em 2011.

Mercado

A Bloomberg estima que até 2017, a indústria de smartphones irá desacelerar, caindo de um crescimento de 27% previsto para este ano, para 9,8% em quatro anos. Diante desse cenário, a primeira empresa a vender dispositivos multitarefas com outro formato pode conseguir melhor resultado no mercado. “A questão é quem será o primeiro a comercializar esses produtos de forma que o consumidor possa usá-los de forma significativa”, afirmou Lee.

