Samsung prepara tablet ultra-barato - Link - Estadão

Segundo site, empresa sul-coreana quer lançar versões econômicas de modelos existentes

SÃO PAULO – A Samsung estaria preparando o lançamento de uma leva de tablets super-baratos em uma nova série chamada “Lite”. Os novos aparelhos seriam versões de modelos existentes, como Galaxy Note 3 Lite, Galaxy Tab 3 Lite e Galaxy Grand Lite. As informações são do site Sam Mobile, especializado em dispositivos móveis da Samsung.

Citando fontes “internas”, o site diz que não já informações sobre as especificações dos aparelhos, mas que os preços devem ficar na faixa dos 100 euros (o equivalente a US$ 135 ou R$ 320). Com esses aparelhos, a empresa sul-coreana faria frente à enxurrada de tablets de baixo custo que invadiram vários mercados em 2013, incluindo o Brasil. Se confirmado o preço, seria o tablet mais barato já vendido pela Samsung.

O Sam Mobile diz que o Galaxy Tab 3 Lite viria em versões Wi-Fi e 3G, sendo que o modelo Wi-Fi na cor branco creme deve sair na segunda semana de 2014. Na semana seguinte, chegaria a versão 3G.