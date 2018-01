Samsung priorizará Android nos seus celulares - Link - Estadão

A segunda maior fabricante mundial de celulares, Samsung Electronics, decidiu adotar o sistema operacional Android, do Google, como principal plataforma de software para seus celulares inteligentes, juntamente com o novo software bada desenvolvido pela própria empresa.

“Vamos priorizar a plataforma Android. O Android é muito aberto e flexível, e existe demanda dos consumidores por ele,” disse YH Lee, vice-presidente de marketing da Samsung Mobile, em entrevista à Reuters durante a feira de eletrônicos IFA.

O Android foi usado para acionar o primeiro smartphone lançado pela Samsung, o Galaxy S, que já vendeu mais de 1 milhão de unidades nos Estados Unidos, em seu primeiro mês no mercado.

Foto: Steve Marcus/Reuters

O sistema do Google invadiu o setor de celulares nos últimos 12 meses, superando Microsoft e Apple, para se tornar a terceira plataforma de software mais usada depois da Symbian, controlada pela Nokia, e do sistema operacional da Research in Motion.

Para concorrer com o iPad, a Samsung revelou nesta quinta-feira o GalaxyTab, que opera com o Android, e o celular Wave 723, segundo modelo acionado pelo software bada.

/Tarmo Virki (Reuters)