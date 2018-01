Samsung quer desenvolvedores do Symbian - Link - Estadão

A Samsung está tentando atrair desenvolvedores de software que trabalham com o sistema operacional Symbian, da Nokia, para sua própria plataforma.

A Nokia anunciou, no mês passado, que vai substituir o Symbian pelo sistema Windows Phone, da Microsoft, para enfrentar a concorrência da Apple e do Google no mercado de smartphones e tablets.

“Se você é um desenvolvedor Symbian insatisfeito com os recentes anúncios da Nokia e está buscando uma nova plataforma para mostrar seu talento, estamos dizendo ‘Olá!’ e ‘bem-vindo ao bada’”, afirma uma mensagem publicada por um desenvolvedor da Samsung na internet.

“Se você é novo no desenvolvimento bada ou está migrando seu aplicativo do Symbian, gostaríamos de recebê-lo.”

O bada é o sistema operacional da Samsung voltado para o mercado de smartphones nos segmentos de baixo e médio custos. No mercado de celulares inteligentes, a empresa está promovendo a linha de aparelhos Galaxy S para rivalizar com o iPhone, da Apple.

A Samsung, segunda maior fabricante de celulares do mundo atrás da Nokia, confirmou que a mensagem foi enviada a um grupo de engenheiros na Índia, mas informou que não iniciou estratégia de contratação de profissionais da Nokia.

Google e Skype já disseram abertamente que estão interessados em conquistar talentos finlandeses de engenharia que estão buscando novos empregos após o anúncio da Nokia.

Mais cedo, nesta semana, a Nokia começou a discutir sua nova estratégia com funcionários finlandeses, algo que sindicatos temem que possa custar mais de 5 mil empregos no país nórdico, muitos dos quais engenheiros que trabalham com o Symbian.

“Há similaridades claras entre o Symbian e o bada para desenvolvedores”, disse o analista Geoff Blaber, da consultoria britânica CSS Insight.

“(A decisão da Nokia sobre o Symbian) é uma oportunidade para captura de desenvolvedores para o bada. Com o Android dominando o desenvolvimento para smartphones mais baratos, o bada parece uma alternativa cada vez mais atraente se puder acelerar seu movimento para baixo na curva de preços de modo a preencher o vácuo do Symbian”, disse Blaber.

A plataforma bada está no centro da estratégia da Samsung para aumentar sua participação no mercado de smartphones, desenvolver uma nova fonte de receitas com a Samsung App Store e criar sinergias com outras áreas da empresa, como televisores, em que a empresa detém liderança mundial.

/ Miyoung Kim e Tarmo Virki (REUTERS)