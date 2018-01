Samsung quer impedir venda do iPhone 4S na França e na Itália - Link - Estadão

Empresa anuncia que vai entrar com nova ação judicial, intensificando sua briga de patentes com a Apple

SEUL – A Samsung anunciou que entrará com uma ação na França e na Itália para impedir a venda da nova versão do iPhone, apresentada na véspera, alegando que a Apple infringiu suas patentes, intensificando a batalha judicial entre as companhias sul-coreana e norte-americana.

A fabricante dos smarthphones e tablets Galaxy, que surgiram como concorrente à altura dos dispositivos da Apple, anunciou nesta quarta-feira, 5, que, futuramente, entrará com ação para impedir a venda do produto em outros países.

A mais recente decisão da Samsung acontece menos de um dia após o iPhone 4S ter deixado investidores e usuários pouco entusiasmados com uma versão melhorada daquela lançada mais de um ano antes .

Na terça-feira, a Apple rejeitou uma proposta da Samsung para pôr fim à batalha que ambas travaram na Austrália envolvendo seus tablets, o que possivelmente acabará com a viabilidade comercial do novo Galaxy da fabricante sul-coreana.

