Samsung quer tablet em vários países - Link - Estadão

A Samsung Electronics informou que planeja vender seu tablet Galaxy Tab nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Itália ainda este ano, buscando bater de frente com a Apple no novo mas já disputado segmento.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Apesar de competir também com os aparelhos da Dell e da HP, o Galaxy Tab, lançado no mês passado, têm sido apontado por analistas como o mais forte concorrente ao iPad, da Apple.

A Samsung firmou parcerias com as quatro maiores operadoras móveis dos Estados Unidos e com empresas de mídia para fornecimento de conteúdo ao aparelho, segundo analistas.

O aparelho tem como base a plataforma Android, do Google, e conta com tela de 7 polegadas, menor que a de 9,7 polegadas do iPad.

O Galaxy Tab chegará ao mercado italiano em outubro, ao sul-coreano em outubro ou novembro, e aos Estados Unidos e Japão em novembro. A empresa planeja vender 1 milhão de unidades este ano.

/ REUTERS