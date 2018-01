Samsung quer voltar a vender TVs no Japão - Link - Estadão

A sul-coreana desistiu do mercado de TVs japonês em 2007

BANGALORE – A Samsung está planejando a reentrada no mercado japonês de televisão de tela plana no próximo ano, informou o jornal de negócios japonês Nikkei na edição de terça-feira, 3, sem citar fontes.

O gigante sul-coreano de eletrônicos desistiu do mercado em 2007, disse o jornal.

A Samsung mantém conversas com os varejistas de eletrônicos japoneses Yamada Denki e Yodobashi Camera sobre o negócio de televisões de tela plana.

/ REUTERS