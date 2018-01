Samsung revela tablet Android com chip Intel - Link - Estadão

Escolha dá fôlego para fabricante de chips, que precisa marcar posição no mercado de dispositivos móveis

SEUL – A Samsung disse, na segunda-feira, 3, que vai usar processadores da Intel para acionar uma nova versão de um dos seus tablets de primeira linha que utilizam o sistema operacional Android.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Sua decisão de começar a usar Intel em um dispositivo Android dá fôlego para a fabricante de chips norte-americana, conforme se apressa para marcar posição no mercado de dispositivos móveis, no qual a princípio a empresa foi lenta para reconhecer e investir. O anúncio da Samsung confirma uma informação da Reuters e relatos da mídia em 30 de maio.

A Samsung usou anteriormente chips projetados com a tecnologia de eficiência energética da empresa britânica ARM Holdings em seus principais dispositivos móveis.

A empresa sul-coreana anunciou dois novos tablets na segunda-feira, um tablet de 8 polegadas e o Galaxy Tab 3 de 10,1 polegadas, que usa chips da Intel.

O tablet de 10,1 polegadas, que compete com iPad, da Apple, será equipado com processador dual core de 1,6 GHz da Intel e terá a última versão do sistema operacional Android, do Google.

A Intel foi dominante na indústria de computadores pessoais por décadas, mas foi devagar em produzir chips que apelavam para os fabricantes de smartphones e tablets, quando o mercado explodiu após o lançamento do iPhone da Apple, em 2007, e do iPad em 2010.

O novo tablet de 10,1 polegadas suporta conexões de rede 3G e 4G e tela terá resolução de 1280 x 800.

A Samsung disse que os novos produtos estarão disponíveis globalmente este mês, mas não forneceu detalhes do preço.

/ Reuters